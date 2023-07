Wimbledon: la storia di Anna, bimba ucraina che tifa Svitolina mentre il papà è in guerra

Wimbledon sa regalare storie commoventi e non solo per quanto accade in campo. Ne è un esempio la giornata di Anna, bimba ucraina di 10 anni con la passione per il tennis, e sua mamma. Come raccontato dall’account Twitter ‘Ukrainian Tennis • BTU’, tutto è nato da un semplice video mandato alla pagina della tradizionale coda per sperare nell’acquisto dei biglietti del Centre Court. I gestori dell’account hanno così deciso di provare a contattare direttamente Elina Svitolina che, dopo la risposta, ha fatto pervenire nel giro di pochi minuti due ticket per mamma e figlia. Il resto è storia: la tennista ha vinto un incredibile match contro Azarenka al tie-break del terzo, Anna ha potuto gioire dell’impresa della sua eroina ma soprattutto mandare un segnale a suo papà, impegnato in prima linea nel conflitto tra Ucraina e Russia. “Quando abbiamo scritto che avevamo un invito, pensiamo di avergli trasmesso della forza”, ha raccontato la mamma della piccola Anna.

Here is a story about Anna, a 10 years old Ukrainian girl who likes & plays tennis. Anna’s father is on the frontline. Yesterday she cheered for Elina Svitolina at Wimbledon pic.twitter.com/cp1k7laIf5 — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) July 10, 2023