Empoli, Corsi: “Impensabile giocare in A in uno stadio così”

“E’ impensabile giocare in A in uno stadio così. Lo stadio non è compatibile con la visibilità degli spettatori ma anche con il prodotto che si deve vendere”. Lo dice il presidente del club, Fabrizio Corsi nella giornata che apre il ritiro pre-campionato della squadra toscana. “Sentiamo il bisogno di adeguare lo stadio per partecipare in maniera giusta agli eventi del futuro – prosegue il patron del club -. Ci sono tre aziende che ci possono accompagnare nell’investimento, c’è anche la possibilità di ampliare Monteboro. Dobbiamo ovviamente pensare a un Empoli con qualcosina in più, abbiamo la disponibilità della amministrazione comunale, anche il sindaco riconosce che l’Empoli è diventato un veicolo di promozione della nostra città. Se vogliamo creare qualcosa di stabile bisogna andare in questa direzione”.