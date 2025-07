Andrej Rublev strappa solo il primo set a Carlos Alcaraz, spagnolo qualificato ai quarti di finale di Wimbledon

Niente da fare per Andrej Rublev. Carlos Alcaraz ha concesso soltanto un set al russo, dandogli l’illusione di potersela giocare ad armi pari con lui. Quando è però uscita la qualità del tennis dello spagnolo, la partita ha preso una piega del tutto diversa a favore del numero 2 del mondo, che si è conquistato ancora una volta i quarti di Wimbledon.

Rublev vince il primo set, poi Alcaraz lo demolisce e stacca il pass per i quarti

Ancora una volta, in una parola, “incontenibile“: dopo aver concesso all’avversario, la vittima di turno che rispondeva al nome di ‘Andrej Rublev’, un set con il punteggio di 6-7 dopo il tie break, Carlos Alcaraz ha preso in mano la situazione e la partita e ha tirato fuori tutta la propria forza, abbattendosi sul tennista russo come un fiume in piena che l’ha reso, appunto, incontenibile. I 22 ace messi a segno sono solo uno dei tanti dati che dimostrano quanto possa essere quasi impossibile strappargli punti, se in serata.

Alcaraz ha poi concluso i tre set successivi con il punteggio di 6-3 6-4 6-4. Continua uno stato di forma straripante che va avanti fin dal torneo della Capitale, vinta contro il padrone di casa Jannik Sinner, e proseguito con la vittoria del Roland Garros. Per lo spagnolo si conferma un momento d’oro, in cui il suo tennis e la sua concentrazione stanno dando filo da torcere a chiunque. Si fa sempre più concreta, per lui, la possibilità di arrivare fino in fondo e di portarsi a casa il secondo trofeo consecutivo in terra inglese dopo quello del Queen’s. L’Inghilterra sembra portargli bene, e potrebbe assegnargli anche il secondo Wimbledon consecutivo.