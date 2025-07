Si spegne agli ottavi di finale il sogno quarti per Lorenzo Sonego. Ben Shelton rimonta l’azzurro e accede ai quarti.

Lorenzo Sonego ci ha creduto, ma non abbastanza. Lo statunitense Ben Shelton si aggiudica i quarti di Wimbledon dopo una gara che era invece cominciata nel migliore dei modi per l’italiano. Dopo un primo set vinto, non senza qualche difficoltà, con un convincente 6-3, Sonego ha ceduto di fronte al tennis di Shelton, che ha dunque dato inizio alla propria rimonta, portata a casa non senza fatica.

Primo set in tasca, ma Shelton alza il muro e innesca la rimonta

Parte forte l’azzurro. Dopo i primi due game equilibrati, l’italiano batte subito un colpo e sul 2-1 a proprio favore, piazza il break e vola velocemente prima 3-1 e poi 4-1. Un vantaggio importante per il torinese che gli permette di andare agilmente a servire per il set. Qui, poi, subentrano varie difficoltà, con Sonego che perde due set point ed è costretto ad annullare due palle break. Alla fine, l’azzurro riesce a portare a casa il primo parziale col punteggio di 6-3.

Nel secondo set arriva la reazione dell’americano. Il top 10 statunitense ‘rende il favore’, di fatto, all’avversario azzurro, ottenendo il break nello stesso game in cui Sonego lo aveva guadagnato nel primo parziale. Sul 2-1, infatti, arriva il break e il successivo game vincente, con Ben Shelton che va velocemente sul 4-1.

Poco da fare per Sonego, con Shelton che aumenta sempre più i giri del motore e ottiene un secondo break consecutivo. Poche possibilità per l’azzurro di ribaltare un parziale ormai delineato verso l’avversario. L’ultimo game è solo una formalità, col secondo set che termina 6-1.

Terzo set in discesa per Shelton, ma Sonego si riaccende nel quarto

Il terzo set è simbolo di equilibrio. Nel settimo game arriva il break dell’americano, che subisce però il contro-break dell’azzurro. Si arriva poi al tie-break, dove Shelton dilaga e vince il parziale con un sonoro 7-1. Sonego reagisce poi punto per punto allo statunitense dall’inizio del quarto set, arrivando a contenerlo fino al 5-5, combattutissimo, rimanendo sempre in partita.

Al game decisivo, quello che avrebbe potuto condurlo al tie break, però, Sonego perde il servizio e, di conseguenza, si è spento il suo sogno di tagliare il traguardo “quarti di Wimbledon”: finisce 7-5 per Shelton il quarto e ultimo set dell’incontro.

Una gara giocata raschiando dal fondo del barile tutte le energie, ma niente da fare per il torinese. Nel complesso, però, può tornare a casa consapevole di aver disputato un buon torneo. Ad attendere Shelton ai quarti ci sarà il vincente tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov.