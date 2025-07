Le parole di Gianluigi Donnarumma dopo la sua uscita durante il quarto di finale del Mondiale per Club tra Psg e Bayern sugli sviluppi della quale l’attaccante ha subito la frattura del perone, che lo costringerà a uno stop di almeno 4-5 mesi.

Gianluigi Donnarumma non si dà pace dopo la sua uscita durante il quarto di finale del Mondiale per Club 2025, sugli sviluppi della quale l’attaccante del Bayern Monaco ha subito la frattura del perone e uno stop di almeno 4-5 mesi. “Sono molto scosso da quanto accaduto – ha rivelato parlando alla ‘Gazzetta dello Sport’ –, non era sicuramente mia intenzione far male a Musiala”.

Le parole di Raiola

Anche il suo procuratore, Vincenzo Raiola, ha voluto precisare quanto accaduto. “Gigio è arrivato per primo sul pallone e non poteva più evitare il contrasto. È ingiusto pensare che volesse far male a Musiala cui auguriamo che si ristabilisca al più presto per tornare più forte di prima”.

“Non ha voluto far finta di niente – prosegue Raiola anche dopo le parole del collega Neuer – Gigio è un ragazzo molto sensibile. Non sarebbe stato in grado di sostenere la scena e ha preferito allontanarsi per lasciare che i medici si occupassero al meglio di Musiala”.

“Una volta negli spogliatoi ha persino acceso il telefono. In tanti anni che lavoriamo insieme non l’ha mai fatto. Di solito lo spegne un’ora prima del fischio d’inizio per concentrarsi sulla partita e lo riaccende dopo la gara. Stavolta mi ha mandato un messaggio per dirmi che era scosso e che non l’aveva fatto apposta”, ha concluso.