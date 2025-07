In vista dell’ultimo Test Match del Tour Estivo lo staff tecnico della Nazionale di rugby ha convocato Giampietro Ribaldi, tallonatore in forza alle Zebre.

Iniziato a Port Elizabeth il raduno della Nazionale Italiana Maschile in vista del terzo ed ultimo impegno nel Tour Estivo 2025 in programma sabato 12 luglio alle 17.10 al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Gli Azzurri hanno raggiunto la città che ospiterà il secondo Test Match contro il Sudafrica dopo quello giocato sabato 5 luglio a Pretoria dove gli Springboks hanno superato l’Italia 42-24.

In vista dell’ultimo Test Match del Tour Estivo lo staff tecnico della Nazionale ha convocato Giampietro Ribaldi, tallonatore in forza alle Zebre. Il giocatore ha raggiunto il raduno azzurro e si allena con i compagni di squadra a partire dalla giornata odierna.

Questo il calendario delle partite dell’Italia:

27.06.25 Namibia v Italia 6-73 – Windhoek, Hage Geingbob Stadium

05.07.25 Sudafrica v Italia 42-24 – Pretoria, Loftus Versfeld

12.07.25 Sudafrica v Italia ore 17.10 – Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay Stadium

Questa la lista degli atleti convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (USAP Perpignan, 34 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 65 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints, 54 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 2 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 15 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 2 caps)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 1 cap)

Giampietro RIBALDI (Zebre Parma, esordiente)

Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, 1 caps)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 54 caps)

Leonard KRUMOV (Zebre Parma, esordiente)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 11 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 5 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 64 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 1 cap)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 16 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 34 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 17 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 33 caps)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 4 caps)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Centri

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 3 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 30 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 18 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 1 cap)

Simone GESI (Zebre Parma, 5 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 6 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 7 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 16 caps)