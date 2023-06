Wimbledon, due nuovi forfait: out Monfils e Struff

Arrivati alti due forfait alla vigilia del sorteggio dei tabelloni principali di Wimbledon: a quello di Cilic, si aggiungono le cancellazioni di Gael Monfils e di Jan-Lennard Struff. Il francese non gioca dal Roland Garros, dove si era ritirato prima di scendere in campo per il secondo turno contro Holger Rune. Più inattesa la cancellazione del tedesco: il numero 22 del mondo ha un problema all’anca che si trascina proprio dal torneo di Stoccarda. Nessuno dei due, dunque, giocherà sull’erba londinese.