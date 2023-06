Tracollo Under 21, prossimo ct dovrà essere in sintonia con le idee di Roberto Mancini

All’indomani della debacle della Nazionale Italiana U21, sconfitta 1-0 dalla Norvegia ed eliminata alla fase a gironi degli Europei di categoria, è ufficialmente partito il toto nomi per colui che sarà il successore di Paolo Nicolato. Il suo contratto è in scadenza a fine stagione ed era già abbastanza chiaro che non sarebbe stato rinnovato. Adesso il presidente della Figc, Gabriele Gravina, darà il via ad una fase di ristrutturazione insieme al ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, in modo tale che il futuro tecnico dell’U21 possa essere in piena sintonia con le idee dell’ex attaccante della Sampdoria.

All’inizio della prossima settimana ci sarà una riunione in Figc e Mancini potrebbe ricevere un ruolo di supervisore. L’obiettivo è quello di dare continuità a un discorso tattico che aggiri il problema del poco tempo a disposizione della nazionale maggiore. Tra i primi nomi in lizza ci sono Nunziata, Bollini, De Rossi, Evani e Grosso.