Giorgi-Ostapenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2023

Camila Giorgi affronterà Jelena Ostapenko nei quarti di finale del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023. Finalmente una buona settimana per Camila sulla sua superficie preferita, sulla quale ha raccolto due belle vittorie ai danni di Watson e soprattutto Jabeur negli ottavi di finale. Ora il cammino non diventa più semplice, contro una Ostapenko protagonista di una grande stagione e arrivata a sette vittorie consecutive tra Birmingham e questo torneo di Eastbourne. La lettone è in vantaggio due a uno negli scontri diretti e ben due di questi si son giocati sull’erba. Lo scorso anno, proprio a Eastbourne, Ostapenko dominò con un duplice 6-2 la nostra giocatrice. A Wimbledon, nel 2017 vinse Camila 7-5 7-5.

Giorgi e Ostapenko scenderanno in campo giovedì 29 giugno non prima delle 17:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo inglese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.