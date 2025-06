Wimbledon 2025, due grandi del tennis fuori: Tsitsipas e Rune terminano prematuramente il loro cammino in terra inglese

Colpi di scena a non finire, a Wimbledon. Il torneo di tennis su erba per eccellenza è cominciato lasciando spazio a due sorprese che nessun appassionato di questo sport avrebbe potuto prevedere. Sono infatti out Stefanos Tsitsipas e Holger Rune contro ogni possibile pronostico. Dopo Medvedev, altri due favoriti del tabellone devono inchinarsi ai rispettivi avversari.

Tsitsipas si ritira, Rune battuto in rimonta: la caduta dei giganti a Wimblendon 2025

Due match diversi accomunati dallo stesso destino, quello della sconfitta. Stefanos Tsitsipas ha dovuto dire addio anzitempo a Wimbledon a causa di un infortunio, perciò a passare il turno è stato a tavolino Valentin Royer con il punteggio di 6-3 6-2. Continua, dunque, un periodo non proprio d’oro del tennista greco, che aveva anche in programma il doppio misto con la compagna Paula Badosa e che si vede invece costretto a dare forfait.

Brutte notizie anche per Holger Rune, che aveva cominciato bene giocando il suo tennis contro Nicolás Jarry. Il cileno, però, non ha gettato la spugna e ha anzi ribaltato le sorti della sfida, uscendone vincitore. Il danese ha dunque ceduto il passo venendo sconfitto 6-4 6-4 5-7 3-6 4-6, una rimonta cominciata al terzo set, combattuto e momento chiave che ha visto la rivalsa dello sfavorito.