Clamoroso a Wimbledon: Medvedev esce subito di scena, è stato eliminato a sorpresa al primo turno dal francese Bonzi.

Un esordio clamoroso e inaspettato per Daniil Medvedev che, da testa di serie numero 9 e soprattutto semifinalista uscente, è stato eliminato alla prima sull’erba a Londra dal francese Benjamin Bonzi. È successo tutto in poco più di tre ore di sfida e gli appassionati di questo sport ancora non riescono a crederci.

Medvedev non passa neanche il primo turno a Wimbledon: il punteggio contro Bonzi

La partita di Daniil Medvedev a Wimbledon contro Benjamin Bonzi, come detto, è durata poco più di tre ore; tre ore in cui il francese è riuscito a imporsi con il punteggio di 7-6 3-6 7-6 6-2. Ora Bonzi è in attesa di capire chi andrà a sfidare nel prossimo turno. Lo attende uno tra Kopriva o Thompson all’esordio.

Una ‘mazzata’ non indifferente per il russo che non si aspettava molto probabilmente un avvio del genere nel Grande Slam tra i più importanti del mondo. E non è finita qui: non vincendo e non provando a difendere il percorso dello scorso anno a Londra, Medvedev uscirà anche dalla top 10. Di fatto, a fine torneo, perderà almeno 5 posizioni.