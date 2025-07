Al via oggi la seconda giornata del torneo di tennis di Wimbledon 2025: occhi sul derby italiano tra Jannik Sinner e Luca Nardi. Sull’erba del terzo slam stagionale anche l’esordio di Djokovic.

Oggi, martedì 1° luglio al via la seconda giornata del torneo di tennis di Wimbledon 2025: ieri subito grande spettacolo con la vittoria al quinto set di Carlos Alcaraz contro un Fabio Fognini che dive addio a testa altissima.

Saranno molti gli italiani a scendere sull’erba del terzo slam stagionale. A cominciare dal numero uno al mondo Jannik Sinner, che sfiderà in un derby tricolore il connazionale Luca Nardi. Con loro sarà la volta anche di Sonego, Cobolli e Musetti per gli uomini. Mentre per le azzurre nel femminile scenderanno in campo Bronzetti e Cocciaretto.

Per gli atleti di altre nazioni, occhi puntati su Novak Djokovic.

Wimbledon 2025, il tabellone maschile

Faria-Sonego

Basilashvili-Musetti

Sinner-Nardi

Cobolli-Zhukayev

Mueller-Djokovic

Draper-Baez

De Minaur-Carballes Baena

Rinderknek-Zverev (partita interrotta ieri e che riprende oggi)

Mpetshi Perricard-Fritz (partita interrotta ieri e che riprende oggi)

Wimbledon 2025, il tabellone femminile

Teichman-Bronzetti

Cocciaretto-Pegula

Wimbledon 2025, dove vedere le sfide in tv e streaming

Tutte le gare di Wimbledon 2025 saranno in esclusiva su Sky, grazie a ben 11 canali dedicati dall’emittente tv e, in streaming, su Now e SkyGo.