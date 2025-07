Giunge al termine il binomio tra la ginnasta delle Fiamme Oro e l’allenatrice Claudia Mancinelli era iniziato nell’estate del 2023, per culminare con i successi di Parigi.

Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli iniziano due nuovi percorsi professionali. Il binomio tra la ginnasta delle Fiamme Oro e l’allenatrice era iniziato nell’estate del 2023, già vincente alla prima trasferta per i Campionati Mondiali di Valencia, culminata con la conquista di tre medaglie d’argento.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Un rapporto ricco di successi, suggellato con la vittoria della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, nel concorso generale individuale di ginnastica ritmica. Un traguardo mai raggiunto in precedenza e per il quale la Federginnastica sarà sempre grata ad entrambe.

Proprio in virtù delle riconosciute competenze della tecnica della S.G. Fabriano, la Federazione, di comune accordo con la società di appartenenza di Claudia Mancinelli, ha deciso di affidare all’allenatrice il ruolo di responsabile del Centro di Attività Territoriale (CAT) di Roma, dove avrà l’opportunità di lavorare e far crescere le promesse della disciplina, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue capacità.

Le parole di Claudia Mancinelli

“Ringrazio la FGI per questa opportunità – ha dichiarato l’allenatrice Mancinelli – Dopo aver già creduto in me chiedendomi di lavorare con Sofia per oltre due anni, ora la Federazione mi dà la possibilità di crescere nuovi profili, in una città, Roma, che è sempre stata la mia seconda casa, dopo Fabriano. Ringrazio la società di Fabriano e specialmente Sofia per la straordinaria e indimenticabile avventura vissuta insieme, tesoro prezioso che custodirò per sempre nel cuore. Spero che al CAT vengano tante bambine e di trovare altri talenti da portare in futuro in Nazionale”.

Raffaeli, dal canto suo, proseguirà il lavoro di perfezionamento del programma nel corso del collegiale presso l’Accademia Internazionale di Desio, dove sarà seguita dallo staff tecnico delle individualiste, in vista dei prossimi impegni alla World Cup casalinga di Milano, dal 18 al 20 luglio, e, soprattutto, nella rassegna iridata di Rio de Janeiro, in programma dal 20 al 24 agosto.

L’olimpionica di Chiaravalle, confermatasi campionessa assoluta italiana, appena due settimane fa, fino alla partenza per il Brasile si allenerà al fianco delle Farfalle, la Squadra Nazionale d’Insieme, e tutte le altre individualiste azzurre convocate: Giulia Dellafelice, Tara Dragas, Asia Fedele, Elizabeta Havryliv, Sofia Maffeis, Sasha Mukhina, Enrica Paolini, Anna Piergentili e Alice Taglietti. Un’esperienza di gruppo del tutto nuova che le sarà senz’altro utile sia dal punto di vista tecnico sia umano, tra ragazze della stessa età.