Esordio amaro per Matteo Berrettini al suo ritorno in campo dopo l’infortunio agli addominali. L’italiano perde in 5 set contro Majchrzak.

Ritorno con brutta sconfitta per Matteo Berrettini, che perde nella ‘sua’ Wimbledon, dopo esser stato finalista qui nel 2021. Superficie a lui generalmente agevole quella dell’erba, che ha sempre visto il classe 1996 giocare con grande padronanza e grande abitudine rispetto agli altri terreni.

Nelle memorie di tutti, come detto, la splendida finale del 2021, dove solo Novak Djokovic impedì all’Azzurro di ottenere una storica vittoria. Adesso, Berrettini torna a giocare dopo aver saltato il Roland Garros e il Torneo del Queens a causa del ‘solito’ problema agli addominali, che più volte ha influenzato negativamente la sua carriera.

Il ritorno è stato però ‘rovinato’ vista la sconfitta contro il polacco Kamil Majchrzak al primo turno del torneo inglese.

Berrettini-Majchrzak, sconfitta all’esordio per l’italiano

Che non sarebbe stata una passeggiata quella di Matteo Barrettini contro il n°109 del ranking ATP Kamil Majchrzak era ben pronosticabile. Più che l’avversario, era complicato tornare dopo aver saltato due mesi per infortunio. Il secondo miglior tennista polacco (dietro nel ranking al solo Hubert Hurkacz), ha più volte messo in difficoltà Berrettini in varie parti del match. Nel primo set, infatti, vinto dall’italiano con il punteggio di 6-4, l’avversario ha avuto due palle break per andare in vantaggio, annullate poi magistralmente dall’Azzurro.

Poi, nel secondo set, il polacco è salito in cattedra, infliggendo un doppio break e un netto 6-2 all’Azzurro, apparso in difficoltà. Proseguito anche nel terzo il momento di difficoltà dell’italiano e di forma del polacco. Dopo aver recuperato da 4-2 e servizio Berrettini, Majchrzak vince 4 game consecutivi, ottenendo il successo nel terzo set con il punteggio di 6-4.

Il ruggito di Matteo Berrettini arriva al quarto set, riuscendo a mantenere prima il break fino al 5-4, per poi subire il controbreak, ma con una grande reazione vincere successivamente 7-5. Reazione, però, che è stata seguita da un crollo nel quinto set, col polacco che ha sfruttato gli errori dell’avversario per ottenere il successo nel quinto decisivo set col punteggio di 6-3.