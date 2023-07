Arrampicata sportiva, Chamonix 2023: Zurloni, Fossali e Randi avanzano in finale

Partita quest’oggi la tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva a Chamonix, in Francia. In particolare, nello speed sono due gli azzurri al via che hanno centrato il pass per la finale nelle qualificazioni odierne e si tratta di Matteo Zurloni e Ludovico Fossali, che si sono piazzati, rispettivamente, al sesto e ottavo posto, mentre Luca Robbiati e Gian Luca Zodda sono stati eliminati. In finale in campo femminile troviamo Giulia Randi col sedicesimo tempo, mentre Beatrice Colli, Sofia Bellesini e Agnese Fiorio non hanno superato il taglio. Finali previste per domani sera.