Wimbledon 2023, Sabalenka: “Non ho intenzione di parlare di politica”

“Non voglio parlare di politica e vi chiedo di rispettare la mia decisione”. Così Aryna Sabelenka, tra le favorite per la vittoria di Wimbledon, al suo ritorno sull’erba inglese dopo il ban dello scorso anno per via dell’invasione della Russia, spalleggiata dalla sua Bielorussia, nei confronti dell’Ucraina. Già al Roland Garros la numero due al mondo aveva manifestato parecchia insofferenza per le vicende geopolitiche e se ripensa allo scorso anno soffre: “Non ho guardato Wimbledon nemmeno in tv. Ogni volta che cambiando canale mi capitava una partita mi mettevo a piangere. È stata dura. Ero a casa e mi sono presa una piccola vacanza, cercando comunque di allenarmi, ma Wimbledon non sono proprio riuscita a vederlo perché era troppo difficile”.