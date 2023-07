Nuoto, Caeleb Dressel non si qualifica per i Mondiali

Caeleb Dressel non sarà ai Mondiali di nuoto in Giappone. Il campione statunitense, sette ori olimpici in carriera (due a Rio in staffetta e altri cinque a Tokyo di cui tre individuali), fa flop ai campionati nazionali in corso a Indianapolis, fallendo anche l’ultima chance nei 50 stile dove è stato eliminato nelle batterie come accaduto in precedenza anche nei 100 sl, mentre nei 50 e 100 farfalla aveva raccolto rispettivamente un terzo e un quinto posto. Eppure, il suo allenatore, Anthony Nesty trova motivi per sorridere: “Nel complesso, molto soddisfatto. C’è un punto di partenza e possiamo partire da lì”, ha detto ai giornalisti. “Mentalmente, è proprio dove deve essere. È felice, è la prima volta che lo vedo nuotare felice dopo molto tempo. Un atleta felice è un atleta veloce”. “Ovviamente, non è ancora veloce”, ha precisato, “ma nelle circostanze in cui si trova, ha registrato dei tempi veloci”.