Roma, Ansa: “Le plusvalenze al 30 giugno sfiorano la soglia. Possibile multa ridotta”

La Roma ha lavorato molto in questo mese per rientrare nei paletti imposti dal settlement agreement ed evitare sanzioni, ma come riporta l’Ansa le plusvalenze realizzate al 30 giugno 2023 hanno solo sfiorato la soglia necessaria. La società giallorossa – fa sapere l’Ansa – è soddisfatta del lavoro svolto da Tiago Pinto. L’obiettivo della società – unito a quello di evitare di cedere i big della rosa di Josè Mourinho – era quello di arrivare ad una soglia alta, che non portasse a limitazioni di natura sportiva (come quelle sulla rosa della prossima Europa League), ma che valesse al massimo una multa in forma ridotta. Obiettivo che – riporta l’Ansa – secondo la Roma è stato raggiunto con le cessioni di Tahirovic, Kluivert, Volpato, Missori e Carles Perez, che permettono di rimanere in linea con il Financial Fair Play. Di fatto, il club giallorosso ha ‘accettato’ di pagare una multa ridotta, non indebolendo la rosa dei titolari.