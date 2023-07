Ufficiale: Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell’Inter

Era ormai chiaro da diversi giorni, dopo il superamento delle canoniche visite mediche, ma oggi è anche giunta l’ufficialità. Come anche comunicato dalla società tramite i propri profili social, Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell’Inter. Cercato a lungo anche dal Milan, alla fine Thuram ha optato per i nerazzurri che gli hanno proposto un ruolo centrale nel nuovo progetto tecnico. L’attaccante percepirà un ingaggio di 6,5 milioni netti a stagione. Il figlio di Lilian si trasferisce all’Inter dal Borussia Monchengladbach, dove in quattro stagioni ha collezionato 134 presenze e ha segnato 44 gol.