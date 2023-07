Ciclismo, in Francia i Campionati Europei 2025

Saranno i dipartimenti dell’Ardeche e della Drome, in Francia, a ospitare nel 2025 i Campionati Europei su Strada UEC, l’evento principale del calendario dell’Unione Europea del Ciclismo. In cinque giornate di gare assegneranno complessivamente 13 titoli: Strada e Cronometro per Junior, Under 23 ed Elite (maschili e femminili), oltre a quello del Mixed Relay. Al via complessivamente circa 1000 atleti, in rappresentanza di oltre 40 nazioni. L’accordo è stato siglato ieri tra il presidente dell’Union Europeenne de Cyclisme, Enrico Della Casa, il presidente della Federation Francaise de Cyclisme, Michel Callot, e il presidente del comitato organizzatore locale, Guillaume Delpech.