Wimbledon 2023, Medvedev: “Posso giocare bene anche su erba”

Daniil Medvedev torna agli ottavi di finale di Wimbledon ed eguaglia il suo miglior risultato ai Championships. “Anche se dico che non mi piace l’erba, posso giocare bene qui. E’ stato il mio peggior Slam e quindi sono più motivato. Dopo gli Australian Open del 2022 non ho avuto grandi tornei e quindi voglio cambiare le cose“. Il russo è apparso molto determinato dopo la vittoria su un ottimo Fucsovics. “Sono riuscito a ribaltare la partita, ora c’è Lehecka che è un avversario molto pericoloso. Su terra ed erba gioco meno bene rispetto al cemento ma voglio arrivare in fondo e giocare contro i migliori anche qui ed è un’altra occasione per me”.

Infine un commento sulla connazionale Andreeva, a 16 anni ancora in corsa a Wimbledon. “Da tanti tornei supera le qualificazioni e vince partite nei main draw: è eccezionale, ma questo spiega ancora di più quanto siano fantastici Alcaraz, Sinner e Rune. Quando si è giovani puoi battere i migliori, ma avanzare nei tornei non è facile”.