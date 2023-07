Highlights Berrettini-Zverev: terzo turno Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 1

Il video degli highlights del match valevole per il terzo turno di Wimbledon 2023 con Matteo Berrettini che gioca una partita meravigliosa e batte in tre set Alexander Zverev in una partita emozionante. Il punteggio finale recita 6-3 7-6(4) 7-6(5) con il romano che ha concesso una sola palla break al suo avversario e non ha mai ceduto la battuta, giocando un match semplicemente straordinario che lo proietta agli ottavi di finale dei Championships dove lunedì affronterà il numero uno del Mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz.