Wimbledon 2023, Alcaraz: “L’attenzione su di me non mi sorprende”

Carlos Alcaraz soffre ma evita i guai contro Jarry nel terzo turno di Wimbledon 2023. Il numero 1 al mondo si ritrova a un passo dal quinto set ma approfitta di qualche sbavatura del cileno per riemergere e chiudere la contesa in quattro parziali. “Sono felice ma stanco allo stesso tempo. Questa partita mi ha dato fiducia e ogni partita che gioco sul Centrale è sempre migliore“. I riflettori sono puntati su di lui, ma Alcaraz non sente pressione. “Non mi sorprende perché conosco le mie capacità – prosegue – Ho lavorato duramente per essere qui, sapere che farò parte della storia di questo sport è qualcosa che non dimenticherò mai”.

Il pubblico di Wimbledon ha ‘adottato’ Alcaraz dopo l’uscita di Murray e spera in una finale contro Djokovic. “Ma prima sono concentrato sul prossimo round, che sarà molto duro. Ovviamente il mio sogno è giocare la finale, meglio se contro Novak. Cercherò di approfittare dell’affetto dei tifosi”.