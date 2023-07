Wimbledon 2023, Medvedev: “Lo scorso anno mi è dispiaciuto non poter partecipare”

“Sono stato molto deluso di non aver giocato l’anno scorso, ma sto ancora cercando di trovare gli aspetti positivi e questo non mi dà ulteriore motivazione. Il fatto che Wimbledon sia il mio peggior Slam finora in termini di risultati, con un ottavo di finale come miglior risultato , mi fa venire voglia di provare a migliorare le cose e giocare bene. Ho grandi obiettivi per quest’anno”. Daniil Medvedev alla vigilia dell’inizio del torneo di Wimbledon torna sula decisione degli organizzatori di bandire russi e bielorussi per l’invasione di Mosca in Ucraina lo scorso anno. “Non so come andrà con i tifosi. Quando esco a Londra, o anche qui a Wimbledon, quando vedo gente in campo o altro, sento che c’è un buon rapporto”, ha aggiunto.