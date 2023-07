Giochi Europei Cracovia 2023, canoa slalom: Micozzi settima nel C1, azzurri fuori in semifinale

Si spengono in finale le speranze di Elena Micozzi di vincere la medaglia d’oro nella canoa slalom C1 ai Giochi Europei di Cracovia 2023, e contestualmente sfuma anche la grande possibilità di conquistare il pass olimpico, riservato alla vincitrice di questa competizione. Sulle rapide del Kolna Sports Centre, l’azzurra entra in finale con il terzo tempo, ma con sei secondi di penalità nella sua prova conclusiva è settima su dieci contendenti. A vincere l’oro, con tanto di carta olimpica, è la tedesca Elena Lilik, nonostante i due secondi di penalità, lei che aveva ottenuto il miglior tempo anche in semifinale, lì dove si era fermata la corsa di Marta Bertoncelli, dodicesima e seconda delle escluse, e di Elena Borghi soltanto ventottesima. Sul podio la polacca Klaudia Zwolinska e la britannica Mallory Franklin.

In campo maschile, eliminati già in semifinale gli azzurri al via. Quattordicesimo tempo per Raffaello Ivaldi, fuori per un secondo dai primi dieci, venticinquesimo Flavio Micozzi e ventisettesimo Paolo Ceccon. In finale, è il britannico Ryan Westley ad agguantare la medaglia d’oro e la carta olimpica in palio, argento per lo spagnolo Trave e bronzo per il ceco Chaloupka.