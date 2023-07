Manchester City: occhi su De Jong, ma il Barcellona chiede 100 milioni

Dopo l’addio di Ilkay Gundogan, approdato al Barcellona, il Manchester City ha messo gli occhi proprio su un centrocampista dei blaugrana. Si tratta di Frenkie De Jong, talento olandese per cui il tecnico Xavi stravede. Non a caso, secondo quanto riporta il ‘The Sun‘, il Barcellona avrebbe chiesto circa 100 milioni di euro per cederlo. Un investimento ovviamente alla portata per il club campione d’Europa, ma che richiede importanti riflessioni. Proprio una cifra simile era stata richiesta dal West Ham per Declan Rice: in quel caso il Manchester City, dopo un timido approccio, aveva deciso di tirarsi fuori dalla corsa.