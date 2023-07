Wimbledon 2023, Medvedev: “Alcaraz ha un potenziale altissimo su qualsiasi superficie”

Daniil Medvedev ritorna in quel di Wimbledon con la voglia di stupire e di arrivare in fondo. Il tennista russo ha parlato sul sito ufficiale dell’ATP del torneo che ormai sta per entrare nella sua fase calda, sottolineando chi è secondo lui il favorito numero uno del torneo più famoso del tennis continentale.

Queste le parole di Medvedev: “La mia prima volta sull’erba è stata quando ho giocato a Wimbledon Junior nel 2013. C’era un pre-torneo a Roehamptom, dove si giocano anche le qualificazioni a Wimbledon. In effetti, ho perso contro Nick Kyrgios al secondo turno e lui ha vinto il torneo contro Sascha Zverev in finale. Erano davvero fantastici alla loro età. Non ero nemmeno vicino, perché erano molto giovani quando sono entrati nel circuito professionistico, nella Top 100 e hanno iniziato a giocare contro i migliori al mondo. Era come vedere giocare due leggende, due leggende giovanili”.

Sulle sue condizioni: “Continuo a credere di più in me stesso sul cemento perché è lì che sono i miei titoli più importanti. Un Grande Slam, cinque Masters 1000. Non sono mai riuscito ad avvicinarmi sulle altre superfici. So di poter giocare bene, finalmente, anche sulla terra battuta. Vincere un Masters 1000 a Roma è stato incredibile. Ci sono giocatori spettacolari sulla terra battuta che non hanno mai vinto un Masters, quindi è irreale. So di poter giocare bene sull’erba, è solo che ho molta fiducia in me stesso sul cemento. Ma ogni volta che gioco, indipendentemente dalla superficie, cerco di vincere. Cerco sempre di essere il migliore, anche se a volte non funziona. È quello che provo ogni anno su terra battuta ed erba, anche se mi piacciono di più i campi in cemento“.

Sul favorito di Wimbledon: “Penso che l’erba sia una superficie molto interessante perché molte volte guardo qualcuno giocare e penso: Alcaraz o può giocare bene sull’erba normalmente. Un grande servizio, un grande dritto o qualcosa del genere, lui sa come tagliare.’ E per qualsiasi motivo non gli piace l’erba. Poi ci sarà qualcun altro come Alcaraz, a cui pensi che il suo gioco non sia molto adatto sull’erba, forse non va a rete così spesso e gioca così bene. ui stesso dice che è la sua superficie preferita. Ecco dove è sorprendente. Secondo me, dal modo in cui Carlos gioca su tutte le superfici, può vincere forse cinque titoli a Wimbledon, ma non si sa mai. È una superficie difficile su cui giocare. Penso che il suo potenziale sia molto alto su qualsiasi superficie, ma l’erba è difficile per molti giocatori. Vedremo come affrontare questo compito”.