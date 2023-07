Lucas Hernandez sarà un nuovo giocatore del Psg. Il francese, fratello di Theo del Milan, ha superato le visite mediche con i parigini. Arriverà dal Bayern Monaco per una cifra di circa 40 milioni di euro, più bonus. Per lui adesso ancora un po’ di pausa, e poi il 10 luglio diventerà ufficialemente un giocatore del Psg, dopo che avrà firmato in sede il contratto.