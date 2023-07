Inter, Bisseck: “Ho del potenziale, posso migliorare ancora”

“Ho del potenziale ma posso ancora migliorare. I dirigenti dell’Inter sanno il fatto loro: hanno fatto il loro lavoro, hanno guardato le mie partite e hanno visto qualcosa in me. Hanno visionato tanti giocatori ai massimi livelli. Se pensano che lo sia anche io questo, per me, è motivo di grande fiducia. Credo nel mio talento, so cosa posso fare“. Queste le parole ai microfoni della Bild di Yann Aurel Bisseck, giovane difensore tedesco di origini camerunesi che presto dovrebbe indossare la maglia del club nerazzurro.