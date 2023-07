Wimbledon 2023: Sabalenka e Kvitova avanti tutta, ok Jabeur e Rybakina

Match rapidi e pronostici rispettati nella sesta giornata di tabellone principale femminile di Wimbledon 2023. Nelle finestre di gioco concesse dalla pioggia tra uno scroscio e l’altro, avanza la due volte regina Petra Kvitova, pur con qualche difficoltà in più del previsto contro la numero 225 Stevanovic. La ceca passa per 6-3 7-5, sfornando 40 vincenti ma anche 36 gratuiti e 7 doppi falli. Agli ottavi di finale attende Ons Jabeur che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere la meglio della canadese Bianca Andreescu con lo score finale di 3-6 6-3 6-4 dopo un bell’incontro fatto di giocate tutt’altro che banali.,

Tutto facile per la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka. La bielorussa si sbarazza con un comodo 6-2 6-3 della Blinkova, nonostante qualche doppio fallo di troppo. Prossimo ostacolo per lei la numero 22 del seeding, la russa Ekaterina Alexandrova. Niente da fare per l’ungherese Dalma Galfi: l’ex campionessa juniores degli Us Open è stata infatti dominata per 6-0 6-4. Vittoria agevole per Elena Rybakina: la vincitrice dello scorso anno ha lasciato le briciole alla padrona di casa Katie Boulter con un facile 6-1 6-1.

Avanzano spedite anche Beatriz Haddad Maia e Madison Keys, vittoriose rispettivamente contro Cirstea (6-2 6-2) e Kostyuk (6-4 6-1)