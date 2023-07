Wimbledon 2023, Jasmine Paolini lotta ma non basta. Kvitova vince in tre set

Sconfitta al primo turno per Jasmine Paolini, che saluta il torneo di Wimbledon 2023 dopo la sconfitta contro la testa di serie numero 9 e due volte campionessa dei Championships Petra Kvitova. L’azzurra ha combattuto, ma alla fine ha dovuto cedere con il punteggio di 6-4 6-7(5) 6-1 dopo due ore e nove minuti di gioco. Una prestazione coraggiosa e solida quella della toscana, che poi però nel terzo set ha pagato dazio nel momento in cui l’avversaria ben più quotata ha iniziato a macinare gioco. Per Kvitova adesso si prospetta un secondo turno contro una tra Sasnovich e Parrizas Diaz, il cui match è stato interrotto per oscurità e riprenderà domani.

La cronaca – Fin dai primi game Paolini è apparsa subito in grado di gestire la situazione nel contesto di uno dei campi più prestigiosi al mondo. Aggressiva quando necessario, capace di ridurre gli errori e attenta al servizio, l’azzurra nel primo set ha pagato a caro prezzo il passaggio a vuoto nel quinto game. Qui complici un paio di ottime soluzioni di Kvitova ha ceduto il servizio, con la ceca che non si è fatta pregare ed è andata a chiudere il parziale senza esitazioni. Nel secondo set però Paolini non ha tremato, anzi ha prima avuto due palle break per portarsi in vantaggio e poi sul 5-4 in proprio favore anche un set point sul servizio avversario. Kvitova è riuscita a piazzare l’ace, ma al tiebreak ha sbagliato troppo consentendo all’azzurra di scappare via sul 5-0 e chiudere poi sul 7-5 grazie anche alla collaborazione dell’avversaria.

Nel terzo set la partita cambia padrona in pochissimi minuti. Prima Paolini prova a essere ancora aggressiva per mettere sotto pressione Kvitova, ma commette un paio di errori che probabilmente minano le sue certezze e allo stesso tempo regalano nuove sicurezze all’avversaria. Il break subito nel quarto game, cui ne segue subito un altro poco dopo, è la pietra tombale sui sogni di gloria. Resta comunque la convinzione che con prestazioni del genere ci si possa togliere importanti soddisfazioni nelle prossime settimane.