Empoli, Corsi: “Speriamo di poter tenere ancora Baldanzi, per Parisi giusto prendere big in considerazione”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a margine di una serata legata al premio Fair Play Menarini in svolgimento a Fiesole. Inevitabili le domande di mercato, soprattutto sul gioiellino Tommaso Baldanzi. “Noi speriamo di tenerlo, anche perchè è ancora al 70-80% della sua crescita anche fisica. Ce lo vorremmo godere ancora un po’ – ammette Corsi – L’anno prossimo potrebbe darci ancora più una mano.” Diversa invece la situazione di Parisi: “Tutti si aspettano che lo cediamo, è al 90% della maturazione e per lui è giusto prendere in considerazione eventuali offerte di squadre più importanti.” Infine un retroscena sulla cessione di Vicario: “Erano già arrivati i documenti del Tottenham quando l’Inter ha continuato a chiamare, così è stato fino all’ultimo.”