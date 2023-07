Firenze, progetto Stadio Franchi. Abodi: “Fiducioso che Comune rielabori il tutto con altre formule”

Il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, è intervenuto a Fiesole a margine di una serata legata al premio Fair Play Menarini. L’occasione è stata propizia per parlare del progetto del nuovo Stadio Franchi a Firenze, un’opera di cui si parla da anni ma che adesso rischia di perdere anche i fondi europei a causa delle indicazioni in arrivo proprio da Bruxelles. “Dall’Europa è arrivato il messaggio che quei fondi non possono essere usati per gli stadi, poi si può essere d’accordo o meno e per me gli stadi sono strutture sociali – spiega Abodi – Dobbiamo cercare altre formule, sono fiducioso che il Comune di Firenze ci riesca sia per non perdere i fondi europei che una città come questa si merita sia per completare il progetto del Franchi con altre formule. La progettualità va rielaborata per usare in modo diverso quei 55 milioni di euro in chiave di rigenerazione urbana.”