Wimbledon 2023: impresa di Eubanks contro Tsitsipas, ok Medvedev

Nella giornata di oggi si sono giocati gli ultimi ottavi di finale di Wimbledon 2023. La sorpresa del giorno è sicuramente l’impresa di Christopher Eubanks contro Stefanos Tsitsipas. Il tennista americano riesce a rimontare la testa di serie numero 5 dopo essere stato sotto due set a uno vincendo con il punteggio di 3-6 7-6(4) 3-6 6-4 6-4. Il 27enne di Atlanta ha approfittato di uno Tsitsipas non brillante, mai a suo agio sull’erba in questo torneo e probabilmente affaticato dal doppio quinto set giocato contro Thiem e Murray e dal match combattuto con Djere. Continua il periodo d’oro di Eubanks che, dopo aver vinto il 250 di Mallorca in finale con Mannarino e aver battuto ai Championships Monteiro, Norrie e O’Connell, si avvicina sempre di più alla top 30 salendo in 31ª posizione, best ranking in carriera, con 1304 punti a 11 punti da Nishioka. Prosegue invece la deludente stagione di Tsitispas, ancora a secco di titoli in questo 2023, che non riesce ancora a trovare le misure con il rovescio, troppo poco incisivo per essere al livello di un quarto o di una semifinale Slam. Eubanks ai quarti affronterà Medvedev, che ha approfittato del ritiro per problemi di fisici di Lehecka per rimanere in campo solo un’ora e 20 minuti vincendo i primi due set 6-4 6-2. Prima volta in carriera ai quarti di finale a Wimbledon anche per il russo, che sta pian piano prendendo confidenza con l’erba londinese e partirà chiaramente favorito nel match con Eubanks. La sfida andrà in scena mercoledì 12 in data da definire.