Ciclismo, Gallopin annuncia il ritiro: “L’ultima gara sarà la Paris-Tours”

Il mondo del ciclismo perderà uno dei suoi protagonisti delle ultimi stagioni in pista. Infatti, Tony Gallopin ha deciso di dichiarare che la stagione del 2023 che ancora deve terminare sarà lui l’ultima che lo vedrà in sella ad una bicicletta.

Ad annunciarlo è stato il team Lidl Trek con un comunicato ufficiale: “Il ritiro era qualcosa che avevo in mente già lo scorso inverno. Tutto è stato un po’ più difficile in allenamento. Poi, dopo le classiche ho fatto tanti sacrifici e ho visto che fisicamente posso essere ancora a un buon livello, ma mentalmente è stata davvero dura. È già stata una lunga carriera quindi sono pronto ad andare avanti.Voglio ancora finire la stagione, sono super felice di essere qui al mio undicesimo ì Tour, è stato un grande obiettivo per me. Ho fatto molti sacrifici e sapevo che sarebbe stata l’ultima volta. La mia ultima gara sarà la Paris-Tours“.