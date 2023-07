Scherma, test specifici per Tommaso Marini in vista del Mondiale

Tommaso Marini è stato sottoposto questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del CONI, a dei test specifici per il monitoraggio della forza dell’arto superiore. Sull’atleta della Nazionale di fioretto sono state effettuate valutazioni dinamometriche che gli esperti dell’Istituto hanno condiviso con lo staff federale del direttore tecnico Stefano Cerioni. L’obiettivo è il recupero dell’atleta per i Mondiali di scherma, in programma a Milano dal 22 al 30 luglio.