Wimbledon 2023, Fognini non ci sarà: “Starò fuori per altre tre o quattro settimane”

Brutte notizie per Fabio Fognini che, dopo l’infortunio al pettorale rimediato durante il Roland Garros 2023, dovrà restare fermo ai box per quasi un altro mese. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista ligure che, dunque, sarà costretto a saltare l’imminente edizione di Wimbledon 2023: “Ciao ragazzi, qui per aggiornarvi sulle mie condizioni. Il recupero dell’infortunio subito a Parigi sta procedendo bene, ma purtroppo ho ancora un’ematoma di 1cm e ne avrò per altre 3/4 settimane. Spero di tornare in campo il prima possibile”.

