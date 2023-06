Lo strano tweet di Tsitsipas: pubblicato mentre sta giocando a Stoccarda con Gasquet

“Non dimenticare di fermarti e vedere, ascoltare e amare. Perché un giorno tutto questo sparirà e anche noi”. E’ questo il contenuto di un tweet pubblicato da Stefanos Tsitsipas alle ore 17.31 di oggi. Niente di strano, un po’ di filosofia del giocatore greco, se non fosse che proprio in quei minuti il top-10 ellenico fosse in campo per sfidare Richard Gasquet al torneo Atp di Stoccarda, nel bel mezzo del primo set. Presumibilmente si tratta di un tweet programmato, ma i fan sono letteralmente impazziti.