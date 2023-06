Calciomercato, Atletico Madrid: Al-Taawon offre 50 milioni all’anno a Morata

Continuano ad arrivare offerte dall’Arabia Saudita. Dopo i trasferimenti di Benzema e Kante al Al-Ittihad, l’Al-Taawon ha offerto 50 milioni a stagione all’attaccante dell’Atletico Madrid Alvaro Morata. Un’offerta fuori mercato ovviamente e anche se ha appena rinnovato il contratto con i colchoneros fino al 2026, il giocatore non può non pensarci. Secondo quanto riporta Marca, la priorità di Morata è sempre stata la famiglia e l’Al-Taawon non è neanche tra migliori club sauditi. L’attaccante piace anche in Italia, il suo nome è stato accostato spesso a Juventus e Milan e, anche se è legato per altri 4 anni all’Atletico, ha una clausola rescissoria di 10 milioni che di sicuro non spaventa i sauditi.