Tour de France 2023, risultati e classifica nona tappa: Woods si prende il Puy de Dome, gruppo maglia gialla lontano

Micheal Woods vince la nona tappa del Tour de France 2023. Il canadese trionfa nei 182,4 chilometri da Saint Léonard de Noblat a Puy de Dôme che chiudono la prima settimana della Grand Boucle. Il corridore della Israel Premier Tech resta sempre nel gruppo di testa e vede allontanarsi di oltre un minuto Jorgenson prima del leggendario Puy de Dome, salita infernale affrontata per la 14° volta al Tour de France ma dopo 35 anni dall’ultimo passaggio in cui la pendenza media degli ultimi chilometri è dell’11%, dove mette in atto una super rimonta sorpassando l’americano a 500 metri dal traguardo. Chiude al secondo posto Latour davanti a e Mohoric. Beffato Jorgenson che chiude addirittura quarto davanti a Berthet. Più staccato il gruppo maglia gialla, con Pidcock, Yates, Vingegaard e Pogacar, lontano circa 1o minuti dal canadese con lo sloveno che batte il norvegese con un grande allungo nell’ultimo chilometro guadagnando 8 secondi avvicinandosi a 17 nella generale

1. Woods 4:19’41” (ISRAEL PREMIER TECH)

2. Latour +28” (TOTALENERGIES)

3. Mohoric +35” (BAHRAIN VICTORIOUS)

4. Jorgenson +35” (MOVISTAR TEAM)

5. Berthet +55” (CITROEN TEAM)

6. Powless +1’23” (EDUCATION-EASYPOST)

7. Lutsenko 1’39” (ASTANA TEAM)

8. Wilsly 1’58” (UNO-X PRO CYCLING TEAM)

9. Burgaudeau 2’16” (TOTALENERGIES)

10. De La Cruz 2’34” (ASTANA TEAM)