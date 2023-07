Wimbledon 2023, Djokovic urla dopo aver colpito: l’arbitro dà il punto a Sinner

Episodio non di poco conto quello accaduto nel corso della prima semifinale di Wimbledon tra Novak Djokovic e Jannik Sinner. Il serbo, sul punteggio di 6-3 2-1 e servizio (15-15), gioca un rovescio lungolinea fantastico e lo accompagna anche con un sonoro che il giudice di sedia, Richard Haigh, ritiene esagerato ed è per questo motivo che chiama hindrance, ovvero ostacolo, e dà il punto direttamente all’azzurro. Djokovic è scioccato e chiede conto al giudice di sedia della chiamata: “Ma stai scherzando?”. Alla fine il serbo si è calmato ed ha continuato a giocare. Qualche punto più tardi è arrivato anche un warning per aver sforato i 25 secondi. Dovesse capitare un’altra volta ci sarebbe penalty point per Djokovic.