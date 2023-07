Skateboard, Campionato Italiano 2023: domani a Ostia l’assegnazione dei titoli nazionali

Nella giornata di domani, sabato 15 luglio, presso Skatepark The Spot del Lido di Ostia andrà in scena il Campionato Italiano di Skateboarding Park 2023. I partecipanti saranno 27 e saranno distribuiti in tre categorie: 15 Junior Maschile (8-13 anni); 7 Senior Femminile (14 anni in su); 6 Senior Maschile (14 anni in su). La manifestazione è organizzata in collaborazione e con il supporto di Federazione Italiana Sport Rotellistici, Italian Skateboarding Commission, Roma Capitale Municipio X. Questa competizione permetterà agli atleti italiani di testare in gara lo spot che a inizio ottobre sarà il teatro dei Mondiali Park 2023, validi anche come tappa di qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. I Campionati Italiani rappresentano anche l’occasione per il CT della Nazionale, Daniele Galli, di poter verificare i progressi dei giovanissimi talenti nostrani.

Il commissario tecnico della Nazionale, Daniele Galli, ha spiegato l’importanza del torneo: “Il prossimo weekend a Ostia il focus sarà sulle nuove promesse italiane, in particolare Guglielmo Marin, Edo Poggio, Leo Gambarotto e Filippo Fanelli che a ottobre saranno messi alla prova nella gara mondiale di qualifica olimpica, organizzata da World Skate sempre nella stessa location. In quella occasione li vedremo confrontarsi con i migliori al mondo, affiancandosi ai nostri veterani Alessandro Mazzara, Alex Sorgente e Lucrezia Zarattini. Avendo la possibilità di disputare un evento così importante in Italia lavoreremo per arrivare nelle migliori condizioni”.