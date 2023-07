Napoli, i convocati di Rudi Garcia per il ritiro di Dimaro Folgarida

Il Napoli campione d’Italia, dopo il raduno al centro sportivo di Castel Volturno, è partito alla volta del Trentino Val di Sole, per raggiungere Dimaro Folgarida, sede del ritiro estivo in preparazione della stagione 2023/24 fino al prossimo 25 luglio. Il gruppo dei nazionali si aggregherà al resto della squadra la prossima settimana. Intanto il nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro.

QUESTI I CONVOCATI PER DIMARO FOLGARIDA

CONTINI Nikita

IDASIAK Hubert

TURI Claudio

D’AVINO Luigi

JESUS Juan

MARCHISANO Matteo

MARIO RUI Silva Duarte

OBARETIN Edward

OLIVERA Mathias

ZANOLI Alessandro

DEMME Diego

FOLORUNSHO Michael

GAETANO Gianluca

IACCARINO Gennaro

RUSSO Lorenzo

SACO Coli

SPAVONE Alessandro

VERGARA Antonio

ZEDADKA Karim

AMBROSINO Giuseppe

CIOFFI Antonio

D’AGOSTINO Giuseppe

MARRANZINO Pasquale

LOZANO Hirving

POLITANO Matteo

ZERBIN Alessio