Wimbledon 2023, Djokovic: “Sento sempre una pressione tremenda”

Ventitré Slam, una valanga di record per il tennis, ma Novak Djokovic non si nasconde. “Ogni volta che entro in campo in uno Slam, su un campo centrale, sento sempre una pressione tremenda, da me stesso e da tutto il mondo – dice il serbo in conferenza stampa a Wimbledon -. Ci sono abituato, è qualcosa con cui devo convivere per fare la storia”. Sulla sua strada ai Championships, al terzo turno, ci sarà Stan Wawrinka. “Mi ha strappato due Slam battendomi in finale – sorride Nole – Stan è una persona fantastica, a quasi 40 anni è ancora molto forte. Non possiamo dimenticare che ha vinto tre Slam e la Coppa Davis, e anche una medaglia d’oro olimpica. Ha avuto una carriera fantastica”.