Inter, Sky Sport UK: si può chiudere a 47 milioni per la cessione di Onana al Manchester United

Prosegue la trattativa tra l’Inter e il Manchester United per André Onana. La prima offerta presentata dai Red Devils si aggira intorno ai 40 milioni di euro, mentre i nerazzurri ne chiedono 60, ma presto si potrebbe raggiungere un punto di incontro. Stando a quanto riportato da Sky Sport UK, infatti, le due società potrebbero accordarsi per una cifra di 40 milioni di sterline (47 milioni di euro circa) come parte fissa più 5 milioni di sterline di bonus (6 milioni di euro circa), per un totale di quasi 53 milioni di euro. Sono ore calde per il possibile trasferimento di Onana al Manchester United.