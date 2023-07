Wimbledon 2023, ascolti da urlo su Sky: Berrettini-Alcaraz match più seguito di sempre, escluse le finali

Ascolti stellari per Wimbledon 2023 su Sky Sport. In particolare, l’incontro di ieri tra Berrettini e Alcaraz è stato seguito da 516mila spettatori medi, con 1 milione 477mila contatti unici e il 3,6% di share, con un picco di 717mila spettatori medi e il 4,4% di share. Un dato che costituisce il record di sempre per un match di tennis sulla pay tv di Comcast se si escludono le finali. E in totale, la giornata di ieri ha ottenuto 275mila spettatori medi sugli appuntamenti live, con quasi 1 milione 500mila spettatori unici.