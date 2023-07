Bologna, al via il raduno: domani sarà tempo dei nazionali

Il Bologna è pronto per preparare la prossima stagione al meglio con Thiago Motta in panchina. I rossoblu si sono radunati nella mattinata di martedì 11 luglio ai vertici dell’allenatore ex Spezia e PSG. Non erano presenti al raduno i vari nazionali che hanno avuto un giorno di vacanza in più rispetto agli altri.

Motta ha potrà contare su Federico Ravaglia, i difensori Kevin Bonifazi, Joaquin Sosa, Charalampos Lykogiannis e il primo acquisto dell’estate Sam Beukema. Con loro i centrocampisti Nicolas Dominguez, Nikola Moro e Jerdy Schouten, gli attaccanti Riccardo Orsolini e Musa Barrow e i giovani della Primavera Wisdom Amey, Tommaso Corazza, Manuel Rosetti, Tommaso Ebone e Andrea Mazia. Domani, mercoledì 12 luglio, sarà il tempo per l’arrivo di Skorupski, Lucumì, Posch, Ferguson, Aebischer, Pyyhtia e Arnautovic. Il Bologna partirà per il ritiro di Valles, in Val Pusteria, giovedì pomeriggio.