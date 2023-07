Napoli, De Laurentiis: “Lozano? Quando incontrerà Garcia capirà che sarà meglio prolungare che partire”

Aurelio De Laurentiis ha parlato della situazione contrattuale di Hirving Lozano, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024. Sul messicano ci sarebbero le sirene arabe che chiamano anche Piotr Zielinski, altro giocatore con il contratto in scadenza nel 2024. Il patron del Napoli ha parlato del messicano, chiarendo, ai microfoni di ESPN, che è importante per il progetto tattico di Garcia.

Le parole di De Laurentiis sul rinnovo di Lozano: “Non credo che Hirving sia uno stupido. Quando arriverà il momento di incontrare il nuovo allenatore, Garcia, capirà molto probabilmente che è meglio prolungare il contratto piuttosto che andare altrove“.