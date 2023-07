Wimbledon 2023, Arnaldi out al primo turno: passa Carballes Baena

.

Matteo Arnaldi sbatte su Carballes Baena al primo turno di Wimbledon 2023. Il sanremese sogna per un set la prima vittoria nel main draw dei Championships ma alla fine si arrende al quarto sullo score di 6-7(0) 6-3 6-4 6-4 al termine di un match interrotto per oscurità e caratterizzato anche da alcuni problemi di natura fisica per l’azzurro.

Matteo parte con il piede giusto, il primo set segue la rotazione dei servizi ma nel tie-break è l’azzurro a rompere in maniera netta e decisa il grande equilibrio in campo, dominando il gioco decisivo per 7 punti a 0. Ma il navigato spagnolo è un osso duro, pur su una superficie non proprio congeniale alle sue caratteristiche tecniche. A Carballes Baena basta un break nel secondo parziale per pareggiare il conto delle frazioni (6-3) e dare una sterzata all’inerzia dell’incontro. Arnaldi infatti arranca anche dal punto di vista fisico, chiede una pastiglia al cambio campo (probabilmente problemi di stomaco) e appare sofferente negli spostamenti, cercando di sfruttare ogni secondo possibile per recuperare tra un punto e l’altro.

L’iberico non si lascia sfuggire l’occasione e incamera il terzo set per 6-4. Arnaldi rientra negli spogliatoi per un toilet break che fa innervosire il suo avversario per la durata, ma va subito sotto in apertura di quarto. Sul 3-2 e servizio in favore di Carballes Baena, poi la sospensione per oscurità che rinvia il tutto a giovedì, ma il numero 57 al mondo protegge senza alcun problema il prezioso break di vantaggio e conclude sul 6-4 dopo tre ore complessive di gioco.