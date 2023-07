Juventus, il Daily Mail: colloqui tra Bonucci e Newcastle, operazione possibile

Non solo Sandro Tonali, il Newcastle è pronto a pescare ancora dalla Serie A. Il Daily Mail ha parlato infatti di colloqui tra Leonardo Bonucci e il club inglese per un possibile trasferimento in questa estate. Il contratto del difensore della Juventus, infatti, scadrà nella prossima stagione e i bianconeri non lo reputano intoccabile. Per Bonucci si erano aperte le porte dell’Arabia Saudita o in Mls, ma il fascino della Premier League potrebbe dare nuovi stimoli al giocatore della nazionale italiana, per un’ultima avventura di una carriera ricca di successi. La situazione è in continua evoluzione ma la cessione non è affatto da escludere.